Священник Островский рассказал, грех ли нежелание женщины заводить ребенка

Однозначный ответ на вопрос, хорошо ли хотеть ребенка или нет, отсутствует. Желание продолжить род часто возникает в зависимости от действий супруга и ряда факторов, сказал в эфире радио Sputnik священник Павел Островский.

Муж может быть неуверенным, не заботиться. Также есть и другие факторы, влияющие на желание продолжать потомство — проблемы со здоровьем, психологические вопросы, травмы.

«Поэтому просто сказать, что хотеть детей или не хотеть детей — хорошо или плохо... Понятно, что нормально, когда люди друг друга любят и у них появляются дети», — сказал Островский.

Священник добавил, что если у человека не возникает горячее желание завести ребенка, то, скорее всего, у него имеются определенные проблемы. Их необходимо решать.

Ранее сообщалось, что в 2024 году в Московской области было зарегистрировано 66 тыс. новорожденных.