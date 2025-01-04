Священник Островский рассказал, грех ли нежелание женщины заводить ребенка
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Однозначный ответ на вопрос, хорошо ли хотеть ребенка или нет, отсутствует. Желание продолжить род часто возникает в зависимости от действий супруга и ряда факторов, сказал в эфире радио Sputnik священник Павел Островский.
Муж может быть неуверенным, не заботиться. Также есть и другие факторы, влияющие на желание продолжать потомство — проблемы со здоровьем, психологические вопросы, травмы.
«Поэтому просто сказать, что хотеть детей или не хотеть детей — хорошо или плохо... Понятно, что нормально, когда люди друг друга любят и у них появляются дети», — сказал Островский.
Священник добавил, что если у человека не возникает горячее желание завести ребенка, то, скорее всего, у него имеются определенные проблемы. Их необходимо решать.
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