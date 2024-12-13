В Подмосковье зарегистрировано более 66 тыс новорожденных в 2024 году

В Московской области при рождении ребенка родители могут зарегистрировать новорожденного и получить для него первые документы сразу в роддоме или перинатальном центре. Так, в 2024 году в регионе зарегистрировали уже более 66 тыс. малышей, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

«В этом году в нашем регионе зарегистрировали уже более 66 тысяч малышей. А в декабре у нас проходит трогательная акция, которая уже стала зимней традицией в наших перинатальных центрах. Детей, рожденных в декабре, приносят маме после родов и выписывают в специальном новогоднем конверте и колпачке — «декабрята», — рассказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

С начала года выплатили уже свыше 7 млрд рублей на различные льготы для семей при рождении детей. Также, на днях в регионе ввели новую выплату в размере 300 тыс. рублей при рождении 3-го ребенка. Ее смогут получить молодые родители в возрасте до 35 лет (одинокие или состоящие в браке). Выплата будет назначаться проактивно на детей, рожденных с 2025 года.

Подробнее о доступных мерах поддержки, а также подробности о них можно найти на региональном портале госуслуг в подразделе «Поддержка семей с детьми».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.