В России за ночь перехватили 48 украинских беспилотников

Их ликвидировали с 20 часов 28 мая с помощью дежурных средств ПВО.

30 БПЛА уничтожили над Белгородской областью, по четыре — над Орловской, Рязанской областями и Крымом, три — над Московским регионом, два — над Брянской областью, один — над Тамбовской областью.

Ранее силы ПВО перехватили три беспилотника, которые летели на столицу. Предварительно, серьезных повреждений от этой атаки нет.