В России за ночь перехватили 48 украинских беспилотников
В семи российских регионах минувшей ночью сбили 48 дронов противника самолетного типа, сообщает пресс-служба министерства обороны РФ.
Их ликвидировали с 20 часов 28 мая с помощью дежурных средств ПВО.
30 БПЛА уничтожили над Белгородской областью, по четыре — над Орловской, Рязанской областями и Крымом, три — над Московским регионом, два — над Брянской областью, один — над Тамбовской областью.
Ранее силы ПВО перехватили три беспилотника, которые летели на столицу. Предварительно, серьезных повреждений от этой атаки нет.