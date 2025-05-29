Собянин: силы ПВО сбили три летевших на Москву БПЛА
Силы ПВО уничтожили три беспилотника, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.
По предварительной информации серьезных повреждений. Никто не пострадал.
На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
В аэропорту Внуково введены временные ограничения на полеты.
Конец весны ознаменовался для жителей Москвы и области новым обострением атак украинских дронов. Причем если раньше подобные налеты носили единичный характер, то теперь стали чуть ли не ежедневными. Эта смена вражеской тактики грозит России довольно неприятными последствиями.