Собянин: силы ПВО сбили три летевших на Москву БПЛА

По предварительной информации серьезных повреждений. Никто не пострадал.

На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

В аэропорту Внуково введены временные ограничения на полеты.

Конец весны ознаменовался для жителей Москвы и области новым обострением атак украинских дронов. Причем если раньше подобные налеты носили единичный характер, то теперь стали чуть ли не ежедневными. Эта смена вражеской тактики грозит России довольно неприятными последствиями.