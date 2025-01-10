В России за ночь ликвидированы 40 украинских беспилотников

Их перехватили с помощью дежурных средств ПВО.

16 беспилотников уничтожили над Ростовской областью, 10 — над Азовским морем, по четыре — над Курской и Воронежской областями, три — над Брянской областью, два — над Краснодарским краем, один — над Белгородской областью.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз рассказал, что система ПВО сбила еще два дрона противника над регионом. Пострадавших и разрушений нет.