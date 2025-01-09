Над Брянской областью сбили два украинских беспилотника

сегодня в 23:28

Пво сбила еще два украинских БПЛА над Брянской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз.

«Еще два вражеских БПЛА самолетного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО министерства обороны РФ над Брянской областью», — написал глава региона в Telegram-канале.

Пострадавших и разрушений нет, отметил Богомаз.

Ранее два частных дома были повреждены при уничтожении украинских дронов над пригородами Воронежа.