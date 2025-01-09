ПВО сбила украинские дроны у Воронежа

сегодня в 23:07

Частные дома повреждены при ликвидации украинских дронов над Воронежем

Частные дома повреждены при ликвидации нескольких украинских дронов над пригородами Воронежа, сообщил губернатор Александр Гусев.

«Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в двух пригородах Воронежа обнаружены и уничтожены несколько БПЛА», — написал глава региона в соцсетях.

Пострадавших нет, повреждены два частных дома, добавил Гусев.

Ранее в четверг три беспилотника ВСУ сбили в Брянской области.