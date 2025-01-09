ПВО сбила украинские дроны у Воронежа
Частные дома повреждены при ликвидации украинских дронов над Воронежем
Частные дома повреждены при ликвидации нескольких украинских дронов над пригородами Воронежа, сообщил губернатор Александр Гусев.
«Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в двух пригородах Воронежа обнаружены и уничтожены несколько БПЛА», — написал глава региона в соцсетях.
Пострадавших нет, повреждены два частных дома, добавил Гусев.
Ранее в четверг три беспилотника ВСУ сбили в Брянской области.