«Репу ешь»: эстонский полицейский атаковал в Сети московскую радиоведущую

Эстонский полицейский устроил травлю московской радиоведущей Юлии Шеремет в Сети. Девушка недавно родила, но мужчина жестко прошелся по ее формам, а также всячески оскорбил россиянку и ее семью.

Девушка рассказала в соцсетях, что два месяца назад впервые стала мамой. Но внезапно и на нее, и на ее младенца в интернете полилась тонна оскорблений от эстонского полицейского.

Мужчина под видео, в котором Юлия показала будни молодых родителей, оставил такой комментарий: «Зачем показывать, как ваши личинки массу давят?» Затем он назвал родных радиоведущей «семьей маргиналов», а также посоветовал Шеремет «сесть на диету и есть репу».

«Этот молодой человек решил сначала оскорбить мою семью, а потом он решил оскорбить меня, мой лишний вес. Ну, я напомню, два месяца после родов, он считает, что я должна выглядеть идеально», — сказала Юлия.

Также мужчина решил пожаловаться на все посты радиоведущей в соцсети. Юлия отмечает, что эстонец начал ее травить, потому что она не стала отвечать на его оскорбления.

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