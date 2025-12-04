В России пожизненно осудили сбившего Ил-76 с пленными украинцами командира ВСУ

По данным суда, Дзяман отдал приказ атаковать самолет Ил-76 с российским экипажем, на борту которого находились украинские военнопленные С осужденного также взыскано более 4 млрд рублей в счет материального ущерба Минобороны РФ.

Согласно материалам дела, под руководством Дзямана также был осуществлен пуск ракет ЗРК «Патриот» по двум вертолетам Ми-8, бомбардировщику Су-34 и истребителю Су-35, находившимся в воздушном пространстве России. Помимо пожизненного срока, суд взыскал с украинского командира свыше 14 млн рублей в качестве компенсации морального вреда семьям погибших.

Дзяман объявлен в международный розыск.

