Украина признала, что на борту сбитого под Белгородом Ил-76 были пленные ВСУ

Во Львове состоялись похороны украинских военных, которые находились на борту сбитого в Белгородской области Ил-76 ВКС России. Украина официально признала, что в салоне воздушного судна находились ее пленные, пишет ТАСС .

«Общая молитва и прощание с нашими собратьями, погибшими в плену при крушении российского самолета Ил-76 24 января 2024 года. <…> Их тела удалось вернуть только сейчас. Сегодня мы провели их в последний путь» — говорится в группе 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ имени короля Данила в Facebook*.

Самолет Ил-76 ВКС России был сбит представителями киевского режима в январе 2024 года. Известно, что воздушное судно сбили с помощью зенитной ракетой ЗРК Patriot.

Предварительно установлено, что приказ о ликвидации самолета с украинскими пленными отдал командир 138-й зенитной ракетной бригады ВСУ Николай Дзяман. Его объявили в розыск.

* Запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской.