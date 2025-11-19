В России объяснили тяжелые позиционные бои у границ

Дандыкин: Россия пока не везде «пресекла черту» в Сумской области

Тяжелые позиционные бои, продолжающиеся на сумском направлении, связаны с тем, что зоны безопасности созданы не на всей территории вдоль Сумской и Курской областей. Так ситуацию объяснил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в беседе с Lenta.ru .

Ранее популярный Telegram-канал «Два майора» сообщил о «тяжелых позиционных боях» с участием российской группировки войск «Север» на сумском направлении. По данным ресурса, несмотря на тяжесть столкновений, армии России удалось продвинуться вглубь Сумской области на трех участках.

«Комплексным огневым поражением сорваны попытки выдвижения боевых групп ВСУ в направлениях Алексеевки и Варачино. На Теткинском и Глушковском участках артиллерия била по противнику в районах Рыжевки и Искрисковщины», — сообщали «Два майора».

По словам Дандыкина, пока буферная зона не распространяется на всю территорию Сумской области.

«Соответственно, если враг бьет, мы отвечаем и тоже бьем. Так же вот на границе Черниговской области и Брянщины. Враг безобразничает — мы отвечаем. То есть мы не на всей территории границы пресекли черту, как и в Харьковской области, и в Днепропетровской, между прочим», — пояснил военный эксперт.

Вместе с тем Дандыкин подчеркнул, что украинские силы не заходят на российскую территорию после их вытеснения из Курской области.

Между тем российские военные освободили еще два населенных пункта — Цегельное в Харьковской области и Нечаевку в Днепропетровской области.

