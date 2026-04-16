В Подмосковье более 2,8 тыс человек прошли онкоскрининг рта

Более 2,8 тыс. жителей Подмосковья прошли диагностику новообразований полости рта с начала 2026 года. Исследование проводят бесплатно в стоматологических поликлиниках региона, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В Московской области пациентам стоматологических поликлиник доступна диагностика новообразований полости рта методом люминесцентной стоматоскопии. Исследование помогает выявлять онкологические заболевания на ранней стадии.

«Люминесцентная стоматоскопия является высокоинформативным и комфортным для пациента методом диагностики, позволяющим выявить патологические изменения тканей полости рта. С начала года данное исследование прошли более 2,8 тыс. жителей региона. По результатам обследования у 28 пациентов выявлены отклонения, требующие консультации врача-онколога. Все они направлены на дополнительные диагностические исследования», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Процедуру проводят с помощью специальной лампы и очков. Во время приема стоматолог направляет люминесцентную лампу в полость рта пациента: участки с отклонениями светятся иначе, что позволяет заподозрить онкологическое заболевание. Диагностика выполняется бесплатно на приеме у врача-стоматолога.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сказал, что в современном мире медицина хороша, когда она технологична, когда есть все необходимое оборудование.

«Это заметный вызов. Мы его понимаем, поэтому на первых этажах размещаем все то, что позволяет диагностировать, делать диспансеризацию своевременную», — добавил глава региона.

Он отметил, что этот приоритет в медицине сегодня позволяет продлить жизнь, спасти человека от разных неприятностей со здоровьем.