В Подмосковье подали 2 тыс заявлений на компенсацию за телефон

Жители Подмосковья с начала 2026 года подали около 2 тыс заявлений на ежемесячную компенсацию расходов на стационарный телефон через региональный портал госуслуг, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Компенсацию могут получить ветераны труда и военной службы по достижении пенсионного возраста, ветераны труда предпенсионного возраста, а также граждане без группы инвалидности, награжденные медалью «За оборону Москвы» и знаком «Жителю блокадного Ленинграда».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе начали начислять выплаты фронтовикам в преддверии Дня Победы.

«Как мы обещали, уже начаты выплаты всем нашим фронтовикам, тыловикам, всем нашим героям, дай Бог им всем здоровья», — сказал Воробьев.