В Подмосковье выявили 439 нарушений в лесах за I квартал 2026

Лесная охрана Подмосковья в первом квартале 2026 года выявила 439 нарушений лесного законодательства и взыскала более 18 млн рублей штрафов. Проверки прошли на территории лесного фонда региона, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

По итогам рейдов и проверок специалисты составили 439 протоколов об административных правонарушениях. Больше всего случаев связано с самовольным занятием лесных участков — 273. Кроме того, зафиксировано 71 нарушение правил санитарной безопасности, 58 — правил пожарной безопасности и 18 фактов незаконной рубки лесных насаждений.

Общая сумма назначенных штрафов составила 21 296,25 тыс. рублей. Из них 8 311,5 тыс. рублей — за нарушение правил пожарной безопасности, 4 530,5 тыс. рублей — за несоблюдение санитарных требований, 7 179,0 тыс. рублей — за самовольное занятие участков и 579,5 тыс. рублей — за незаконную рубку.

На сегодняшний день взыскано 18 390,85 тыс. рублей штрафов. Дополнительно в счет возмещения вреда, причиненного окружающей среде, перечислено 7 054,55 тыс. рублей. Контроль за соблюдением лесного законодательства остается одним из ключевых направлений работы лесной охраны региона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что более 40% территории региона составляют леса, поэтому власти должны быть во всеоружии в пожароопасный сезон.

«По прогнозам лето в нынешнем году будет жарким. Это хорошо для тех, кто проводит отпуск и каникулы у нас. Но вместе с тем, напоминаю, что почти 43% территории в Подмосковье — леса, поэтому нам необходимо быть во всеоружии, когда наступит теплая погода», — сказал Воробьев.