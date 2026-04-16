В Истре нейрохирги спасли пациентку от инвалидности

Год назад у Марии выявили грыжу размером около 8 мм. Врачи рекомендовали консервативное лечение. Однако во время отпуска в Москве у женщины начала отказывать правая нога — она подкашивалась, наступать было невозможно, не помогал даже корсет. По совету знакомых пациентка обратилась в Истринскую больницу.

Нейрохирург Николай Карпов изучил результаты МРТ и принял решение о срочной операции. У пациентки обнаружили большую секвестрированную грыжу, вокруг которой из-за длительного воспаления сформировался выраженный спаечный процесс. Это усложнило вмешательство, операция длилась 1 час 50 минут.

«У пациентки при осмотре был выявлен неврологический дефицит, у нее была слабость в стопе и в первом пальце стопы. В дальнейшем, если бы мы не предприняли никаких мер, ее могли ждать инвалидизация и необратимый неврологический дефицит. Могла бы перестать работать стопа», — пояснил Николай Карпов.

После операции женщину подняли на ноги в тот же день. Сильные боли прошли, исчезла хромота, выпрямилась осанка. На шестые сутки пациентку выписали домой в удовлетворительном состоянии.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«Мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, мы поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. Обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.