В Кронштадте прохожие спасли 85-летнего капитана 1 ранга из тонущей BMW

В Кронштадте произошло ЧП на набережной. BMW под управлением 85-летнего капитана 1 ранга, ветерана-подводника Северного флота, съехала в воду. По предварительным данным, пожилой водитель потерял контроль над управлением или перепутал педали, после чего автомобиль оказался в реке, сообщает «Mash на Мойке» .

Происшествие не осталось незамеченным для случайных прохожих. Двое мужчин, оказавшихся поблизости, не раздумывая бросились на помощь. Они успели подплыть к тонущей машине, открыть дверь и вытащить водителя буквально за несколько мгновений до того, как автомобиль полностью ушел под воду.

Благодаря самоотверженным действиям неравнодушных граждан, капитан 1 ранга остался жив. Мужчина не пострадал серьезно — его жизни ничего не угрожает. Очевидцы отмечают, что реагировать нужно было мгновенно, и прохожие справились с этой задачей.

Восстановлением ограждения на месте происшествия займутся уже в ближайшее время. Аварийные службы оперативно прибыли на место и оценили обстановку. Сам спасенный подводник, по всей видимости, еще долго будет вспоминать этот день благодаря смелости и быстроте реакции обычных горожан.

