В Подмосковье врачи напомнили правила перевозки детей в авто

Врачи НИКИ детства в Подмосковье напомнили родителям о правилах безопасной перевозки детей в автомобиле и требованиях к использованию автокресел. Соблюдение этих норм помогает сохранить жизнь и здоровье ребенка, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Специалисты подчеркивают, что детей до 7 лет необходимо перевозить только в автокреслах, соответствующих их весу и росту. Для детей от 7 до 11 лет включительно на заднем сиденье допускается использование штатных ремней безопасности, однако эксперты рекомендуют применять детские удерживающие устройства до достижения роста 150 см. На переднем сиденье автокресло обязательно до 11 лет включительно.

Врачи напоминают, что держать ребенка на руках во время движения запрещено. При резком торможении или аварии взрослый не сможет удержать малыша. Также нельзя оставлять детей одних в салоне, кормить их во время поездки или отвлекать водителя.

Перед поездкой необходимо проверить правильность установки автокресла и регулировку ремней. Зимой объемную верхнюю одежду следует снимать перед фиксацией ребенка, чтобы ремни плотно прилегали к телу.

«Здоровье и безопасность детей — наша общая ответственность. Каждая семья должна понимать: соблюдение простых правил перевозки — это не формальность, а инвестиция в будущее ребенка. Мы призываем родителей быть внимательнее в дороге и не пренебрегать рекомендациями специалистов», — подчеркнула директор НИКИ детства Нисо Одинаева.

Даже короткая поездка по знакомому маршруту требует такой же подготовки, как и длительное путешествие. Памятка по безопасной перевозке детей размещена по ссылке: https://detstvo.zdrav.mosreg.ru/media/files/Правила%20пеервозки%20детей%20(1)_20240731.pdf.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что работа сотрудников Госавтоинспекции — это ответственность за жизни людей и гарантия безопасности на дорогах.

«По нашим трассам каждый день ездят миллионы автомобилей. Несмотря на это, в регионе снижается аварийность на дорогах — за 10 лет на 60%. В этом большая заслуга современных технологий и тех, кто честно и добросовестно делает свою работу», — написал Воробьев.