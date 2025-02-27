В России ликвидировали 19 украинских беспилотников за ночь
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Прошлой ночью над четырьмя регионами РФ были перехвачены 19 дронов противника, сообщает пресс-служба Минобороны.
Аппараты ВСУ уничтожены дежурными средствами ПВО.
12 БпЛА сбили над Орловской областью, по три — над Курской и Белгородской областями, один — над Крымом.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что мирный житель убит при атаке беспилотника ВСУ на легковую машину, еще один ранен.