Один человек погиб, один ранен в Белгородской области при атаке беспилотника ВСУ
Мирный житель погиб в Белгородской области при атаке беспилотника ВСУ
Мирный житель погиб в Белгородской области при атаке беспилотника ВСУ на легковой автомобиль, еще один человек ранен, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Дрон сбросил взрывчатку на автомобиль. От полученных ран мужчина скончался на месте до приезда медиков.
Ещё один мужчина получил множественные осколочные ранения, его госпитализировали, написал глава региона в своем Telegram-канале.
Ранее сообщалось о ранении мирного жителя в белгородском приграничье.