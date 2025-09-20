В результате атаки БПЛА ВСУ чуть не умерла жительница Саратова

сегодня в 12:48

Раненную во время атаки БПЛА ВСУ жительницу Саратова госпитализировали

Для жильцов пострадавших во время удара беспилотников ВСУ домов в Саратове запустили пункт временного размещения (ПВР) на основе близлежащей школы. Раненую женщину, при этом, вовремя увезли в больницу, рассказал в своем Telegram-канале губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

Ожидается, что из ПВР люди смогут вернуться в квартиры после того, как будут проведены соответствующие процедуры. Если понадобится, создадут места для временного проживания. На месте и дальше работают сотрудники служб.

Во время инцидента пострадала женщина. Ее вовремя увезли в больницу и оказали помощь. За ней следят врачи.

В двух многоквартирных домах частично вылетели стекла. Представители власти ходят по квартирам и оценивают нанесенный ущерб.

Сотрудники администрации города получили задачу как можно скорее восстановить оконные балконы. Деньги на эту работу выделят из бюджета области.

Также урон получили несколько машин. Механизм возмещения ущерба уже действует.

Ранее в Саратове дроны ВСУ повредили жилой дом. На фоне этого местный аэропорт временно прекратил прием и отправку рейсов.

