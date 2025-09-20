Дроны ВСУ атаковали жилой дом в Саратове

сегодня в 06:27

В Саратове произошла атака беспилотников ВСУ, в результате которой поврежден жилой дом.

Как сообщил губернатор области Роман Бусаргин в своем Telegram-канале, есть один пострадавший.

На месте работают все экстренные службы, включая медиков и МЧС. Ночью глава региона предупредил жителей о возможной угрозе атаки дронов, отметив, что системы оповещения могут быть активированы локально в зонах риска.

В связи с инцидентом саратовский аэропорт временно прекратил прием и отправку рейсов.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.