Дроны ВСУ атаковали жилой дом в Саратове
В Саратове произошла атака беспилотников ВСУ, в результате которой поврежден жилой дом.
Как сообщил губернатор области Роман Бусаргин в своем Telegram-канале, есть один пострадавший.
На месте работают все экстренные службы, включая медиков и МЧС. Ночью глава региона предупредил жителей о возможной угрозе атаки дронов, отметив, что системы оповещения могут быть активированы локально в зонах риска.
В связи с инцидентом саратовский аэропорт временно прекратил прием и отправку рейсов.
