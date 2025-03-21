В Реутове обсудили работу отделения Ассоциации ветеранов СВО

В Реутове прошло совещание под руководством главы городского округа Филиппа Науменко, посвященное организации работы местного отделения Ассоциации ветеранов СВО. Эта структура, созданная по инициативе президента России, объединяет участников специальной военной операции, уволенных с военной службы в запас, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Основные цели Ассоциации — содействие социализации ветеранов, их вовлечение в общественную и политическую жизнь, а также патриотическое воспитание молодежи. Об этом на совещании заявил депутат городского Совета, Герой России Андрей Альбертович Мерцалов.

«На сегодняшний день нет и не может быть задачи более важной, чем поддержка участников специальной военной операции и членов их семей. Это касается и ребят, которые демобилизовались и вернулись домой. Речь идет о социализации, обучении, устройстве на работу, медицинской помощи, если в этом есть необходимость», — отметил глава Реутова.

В ходе обсуждения была рассмотрена кандидатура руководителя муниципального отделения Ассоциации. Им предложено назначить полковника Александра Витальевича Манаенко — участника СВО, имеющего значительный командный и штабной опыт. Офицер с отличием окончил Общевойсковую академию Вооруженных сил РФ, хорошо знаком с проблематикой, с которой сталкиваются военнослужащие при переходе к гражданской жизни. Он готов применять свои знания и навыки для помощи ветеранам в адаптации.

Работа Ассоциации будет выстроена в тесном взаимодействии с Государственным фондом «Защитники Отечества», Советом ветеранов Реутова и органами социальной защиты. Важнейшими направлениями деятельности станут поддержка трудоустройства, образовательные программы, медицинская и психологическая реабилитация участников СВО. Совместными усилиями планируется создать эффективную систему помощи ветеранам, обеспечив их достойную интеграцию в мирную жизнь.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.