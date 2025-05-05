В приграничном районе Курской области объявили эвакуацию
Власти объявили временную эвакуацию жителей курского поселка Глушково
Глава поселка Глушково в Курской области Василий Худяков сообщил о решении временно эвакуировать местных жителей. Соответствующее объявление он опубликовал на своей странице «ВКонтакте».
«Эвакуация связана с ухудшением обстановки в районе», — написал Худяков, не уточняя конкретных причин принятого решения. Организацию эвакуационных мероприятий власти поручили военнослужащим специального подразделения «Барс».
На данный момент подробности обстоятельств, приведших к необходимости эвакуации, не раскрываются.
Ранее в приграничных районах Курской области неоднократно фиксировались обстрелы и диверсионные активности ВСУ.