В приграничном районе Курской области объявили эвакуацию

Глава поселка Глушково в Курской области Василий Худяков сообщил о решении временно эвакуировать местных жителей. Соответствующее объявление он опубликовал на своей странице «ВКонтакте».

«Эвакуация связана с ухудшением обстановки в районе», — написал Худяков, не уточняя конкретных причин принятого решения. Организацию эвакуационных мероприятий власти поручили военнослужащим специального подразделения «Барс».

На данный момент подробности обстоятельств, приведших к необходимости эвакуации, не раскрываются.

Ранее в приграничных районах Курской области неоднократно фиксировались обстрелы и диверсионные активности ВСУ.