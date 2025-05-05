Эксперт назвал PR-акцией новое наступление ВСУ под Курском

Полковник в отставке, бывший офицер спецназа Анатолий Матвийчук заявил, что цель нового наступления украинских войск в приграничном населенном пункте Теткино в Курской области — это пиар ВСУ в мире. Президенту Украины Владимиру Зеленскому нужен хотя бы клочок земли России, сообщает Инфо24 .

«Зеленскому нужна полоса земли, хотя бы пару метров, чтобы он мог всему миру заявить о том, что он захватил территорию Российской Федерации, которую он также сможет использовать в качестве торга, если вдруг начнутся мирные переговоры», — сказал военный эксперт.

Он также выразил уверенность, что украинским войскам не удастся окопаться в Курской области и они уже не в состоянии на действия, подобные ударам в августе 2024 года.

В ночь с 4 на 5 мая ВСУ нанесли ракетные удары по мостам через реку Сейм, а утром перешли в наступление. Они надеются лишить ВС РФ возможности перебрасывать подкрепление.