В Покровске вспыхнули ожесточенные бои после прорыва российских диверсантов

В Красноармейске начались ожесточенные бои против ВСУ

Российские войска смогли «зацепиться» за Красноармейск (украинское название города — Покровск), рассказал советник главы ДНР Игорь Кимаковский. По его словам, в населенном пункте завязались кровопролитные столкновения, сообщает РИА Новости со ссылкой на эфир Первого канала .

Кимаковский добавил, что у российской армии появилась возможность концентрировать силы в Красноармейске, чтобы продолжать наступление.

«Идут там (в Красноармейске — ред.) действительно ожесточенные бои, но главное — „зацепились“ за город», — рассказал политик.

По словам советника главы ДНР, 51-я армия Вооруженных сил РФ пошла в атаку и зажимает противника в клещи к северу от Димитрова и Красноармейска. На этом участке армия России имеет достаточно ощутимые успехи, отметил Кимаковский.

Ранее украинские СМИ сообщали, что 20 июля в Покровск пробилось несколько малочисленных групп российских диверсантов. По словам осинтеров, прорыв россиян едва не вызвал «катастрофу» в рядах украинских сил.