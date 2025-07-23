«Почти катастрофа»: русские диверсанты прорвались в Покровск, заявили на Украине

«РБК-Украина»: Красноармейск 3 дня не могут зачистить от 30 русских диверсантов

В воскресенье, 20 июля, российские ДРГ воспользовались нехваткой пехоты в одной из бригад ВСУ и прорвались в город Красноармейск (украинское название — Покровск) со стороны трех населенных пунктов. Диверсантов до сих пор не удалось выбить из города, ситуация едва не переросла в «катастрофу» для обороняющихся, сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на источники в армейских кругах.

Цель проникших в город диверсантов — закрепиться, дождаться подкрепления и взять под контроль улицу Защитников Украины, утверждают украинские осинтеры из DeepState. OSINT-проект добавляет, что россияне воспользовались тем, что «у одной из бригад банально закончилась пехота, а также недостоверным представлением обстановки на местах», и смогли прорваться в Красноармейск.

«Срочно ситуацию пришлось исправлять ребятам из 155 ОМБр и 68 ОЕБр (ВСУ — ред.), чтобы это не переросло в катастрофу», — добавили украинские эксперты, ведущие разведку по открытым источникам.

Военные источники «РБК-Украины» подтвердили, что 20 июля российские армейцы пробились в город с юго-запада, со стороны трех населенных пунктов — Розы, Зверева и Леонтовичей. Собеседники утверждают, что численность диверсантов может не доходить даже до 30 бойцов — «4-5 групп в количестве по 5-6 человек каждая».

Зачистка города продолжается на протяжении минимум троих суток. В Красноармейск направили дополнительные силы украинских военных, после чего «ситуация в целом по состоянию на сегодняшний день уже выровнялась», заявил источник журналистов.

Украинские обозреватели и военные пишут, что взятие Покровска — одна из ключевых целей российской армии.