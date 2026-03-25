В Подольске женщина втайне подала на развод, но скрыла это ради денег бойца СВО

Подольский городской суд завершил рассмотрение уголовного дела по факту мошеннических действий, совершенных в отношении бывшего супруга, являющегося участником специальной военной операции. По данным следствия, женщина тайно развелась, но скрыла это, чтобы получать выплаты, сообщает объединенная пресс-служба судов Московской области.

В итоге женщина стала фигуранткой дела о хищении средств в особо крупном размере. В 2022 году она решила расторгнуть браки подала соответствующее заявление мировому судье. При этом женщина намеренно не известила мужа, с которым уже не проживала. В документах она указала неактуальные адрес его регистрации и номер телефона, лишив его возможности участвовать в процессе.

Получив решение о разводе, женщина выяснила, что мужчина подписал контракт с Минобороны и был направлен в зону СВО. Осознавая, что расторжение брака может негативно сказаться на ее доходах, подсудимая скрыла этот факт и возобновила общение с бывшим мужем. Она уговорила его перечислять все свое денежное довольствие на ее банковский счет. Мужчина выполнял эти просьбы, а его бывшая жена тратила средства на свои нужды.

После того как потерпевший получил тяжелое ранение, приведшее ко второй группе инвалидности, обвиняемая убедила его в необходимости совместного приобретения жилья в ипотеку. Однако квартира была оформлена на ее совершеннолетнюю дочь от предыдущего брака. Как только сделка была завершена, женщина прекратила всяческие контакты с экс-супругом, отказав ему также и в праве проживания в этой квартире.

Таким образом, в период с 2022 по 2023 год гражданка незаконным путем присвоила денежные средства, заработанные потерпевшим во время службы в зоне СВО, общая сумма которых составила 5,2 миллиона рублей.

Суд постановил признать экс-супругу бойца СВО виновной в инкриминируемом преступлении и назначил ей наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Также с осужденной была взыскана в полном объеме сумма причиненного материального ущерба в пользу потерпевшего.

