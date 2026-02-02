В Подмосковье уделяют особое внимание доступной среде для ветеранов СВО

«Работаем с обращениями. В „Доброделе“ отдельно выделяется раздел по доступной среде, где можно выбрать непосредственный объект на карте и указать проблему. Второе — у нас развернут „Редмайн“, в котором мы работаем с такими категориями, как „жилье и доступная среда“, „медицинская помощь“, „помощь детям и родителям“, „помощь в трудоустройстве“. Мы эти вопросы берем из взаимодействия с главами (округов — ред.), госфондом („Защитники Отечества“ — ред.), МФЦ и после обзвонов», — сказал Кирюхин в ходе совещания губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Ранее Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье приоритетом остается адаптация городской среды для ветеранов СВО, прошедших реабилитацию после тяжелых ранений.

«Важно сопровождать тех, кто после тяжелых ранений прошел реабилитацию. Мы должны быть уверены, что и подъезды, и дворы, вы помните, мы неоднократно уже это рассматривали, также меняются в части безбарьерной среды. Безбарьерная среда, она вообще в целом важна для всех, для удобства, но для ветеранов — особенно», — сказал глава региона.

