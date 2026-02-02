Андрей Воробьев: безбарьерная среда важна, особенно для ветеранов СВО
Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области
В Подмосковье приоритетом остается адаптация городской среды для ветеранов СВО, прошедших реабилитацию после тяжелых ранений, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«Важно сопровождать тех, кто после тяжелых ранений прошел реабилитацию. Мы должны быть уверены, что и подъезды, и дворы, вы помните, мы неоднократно уже это рассматривали, также меняются в части безбарьерной среды. Безбарьерная среда, она вообще в целом важна для всех, для удобства, но для ветеранов — особенно», — сказал Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона и главами округов.
Он уточнил, что большинство вопросов в этой части решено или находится в работе.
«Прошу особенно внимательно выполнить мероприятия в Пушкинском, Раменском, Серпухове, Красногорске, Павловском Посаде, Солнечногорске, где задачи до сих пор стоят на контроле. Этот список постоянно меняется, возникают новые запросы. Прошу относиться к этому с вниманием», — подчеркнул губернатор.
