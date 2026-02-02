Андрей Воробьев: безбарьерная среда важна, особенно для ветеранов СВО

«Важно сопровождать тех, кто после тяжелых ранений прошел реабилитацию. Мы должны быть уверены, что и подъезды, и дворы, вы помните, мы неоднократно уже это рассматривали, также меняются в части безбарьерной среды. Безбарьерная среда, она вообще в целом важна для всех, для удобства, но для ветеранов — особенно», — сказал Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Он уточнил, что большинство вопросов в этой части решено или находится в работе.

«Прошу особенно внимательно выполнить мероприятия в Пушкинском, Раменском, Серпухове, Красногорске, Павловском Посаде, Солнечногорске, где задачи до сих пор стоят на контроле. Этот список постоянно меняется, возникают новые запросы. Прошу относиться к этому с вниманием», — подчеркнул губернатор.

