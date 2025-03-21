В Подмосковье прошел круглый стол по вопросам трудоустройства участников СВО с инвалидностью

В рамках партийного проекта «Единая страна — доступная среда» в Семейном центре имени А. И. Мещерякова, расположенном в Сергиевом Посаде прошел круглый стол по вопросам трудоустройства участников СВО с инвалидностью. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

С декабря 2024 года начал свою работу новый Центр реабилитации и поддержки участников специальной военной операции (СВО), расположенный на базе Семейного центра имени А. И. Мещерякова в Сергиевом Посаде. В рамках этого центра было создано уникальное структурное подразделение — единственный в России Центр для молодых инвалидов с нарушениями зрения и слуха. В настоящее время в центре находятся 31 участник СВО, а с момента открытия реабилитацию и профессиональную подготовку прошли уже 58 военнослужащих.

Депутат Госдумы, член Комитета по социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина отметила, что общение с экспертами на подобных мероприятиях позволяет получать ценные предложения, которые впоследствии становятся основой для разработки действующих федеральных законов.

«Когда мы посещаем такие центры и взаимодействуем с участниками специальной военной операции, а также с профессионалами, работающими там, мы уезжаем с набором поручений, которые начинаем реализовывать. Что касается трудоустройства участников специальной военной операции, то с этого года стартовал национальный проект „Кадры“, в рамках которого предусмотрен отдельный блок для участников СВО. В этом проекте уже заложены меры поддержки, включая субсидию из федерального бюджета в размере 300 тысяч рублей на оборудование рабочего места для участников спецоперации, а также приоритетное право на получение дополнительного профессионального образования. Хотя этих мер может быть недостаточно, мы рассматриваем их как первый шаг», — рассказала Стенякина.

Руководитель филиала Государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» в Московской области Ольга Ермакова сообщила, что многие участники СВО, вернувшиеся с фронта, подходя к вопросу трудоустройства, заинтересованы в открытии собственного дела. Это один из ключевых вопросов.

Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия» Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия» Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия»

«С момента открытия нашего фонда в Московской области мы получили более 20 тысяч обращений, из которых около одной тысячи касаются трудоустройства. Мы получаем запросы непосредственно от предприятий, которые готовы сотрудничать с нами. Мы также активно взаимодействуем с центром занятости в Московской области и Министерством социального развития. Многие ребята заинтересованы в открытии собственного дела. На данный момент у нас есть все возможности для оказания помощи в этом направлении. Главное, чтобы эта помощь была востребована. Они считают, что, открывая собственное дело, смогут поддержать своих боевых товарищей — это их первоочередной запрос», — прокомментировала Ермакова.

С ней согласился депутат Мособлдумы, член Комитета по социальной политике и здравоохранению Владислав Мирзонов. Он уверен, что бойцы, привыкшие выживать на фронте, проявляют самостоятельность и активно занимаются трудоустройством.

«Нам необходимо четко определить их интересы и возможности. Важно понять, что именно они хотят в сфере бизнеса. Что касается помощи в открытии бизнеса, напомню, что Президент поручил предусмотреть особые условия заключения социального контракта для участников специальной военной операции. Но в рамках нашего разговора, отмечу, что на сегодняшний день мы сталкиваемся с колоссальной нехваткой квалифицированных рабочих рук. И это еще одно ключевое направление, куда могут быть трудоустроены наши военнослужащие после демобилизации», — сказал Мирзонов.

Заместитель директора Кадрового центра Подмосковья Евгения Эберлин рассказала, что количество запросов в службу занятости начало постепенно увеличиваться с лета 2024 года.

«В связи с этим мы постоянно адаптируем наши и профориентационные программы, а также в тесном взаимодействии с „Единой Россией“ организуем тематические выездные мероприятия в том числе в реабилитационные центры, где знакомим участников СВО, которые готовятся к выписке о предложениях на рынке труда и помогаем им подобрать при необходимости курсы для переквалификации», — сказала Эберлин.

Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия» Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия»

В свою очередь Екатерина Стенякина предложила, помимо проекта по социокультурной реабилитации, реализуемого «Единой Россией», рассмотреть варианты организации промышленного туризма с учетом всех аспектов профориентации.

«Это может стать отдельным направлением работы кадровых центров, которые располагают полной информацией о вакантных местах и „Единой России“, поддерживающей тесную связь с участниками СВО и их семьями. Было бы целесообразно, чтобы ребята имели возможность посещать лучшие предприятия Москвы и Московской области. На этапе реабилитации им необходимо получать мотивацию к труду, что поможет в дальнейшем адаптироваться к профессиональной жизни», — добавила она.

Секретарь местного отделения партии «Единая Россия», Председатель Совета депутатов в Сергиевом Посаде Рита Тихомирова по итогам встречи отметила, что в Московской области активно функционируют все созданные фонды и ассоциации, в том числе и ветеранов специальной военной операции.

«Тем не менее, существует множество нюансов, требующих внимания. Сегодня мы детализировали ситуацию и обсудили необходимость доработки некоторых аспектов, которые, к слову, не требуют каких-либо изменений законодательства. Среди них, например, функционирование электронной базы данных „Работа России“, где на регистрацию и подтверждение документов требуется до трех месяцев», — уточнила она.

Участник СВО, прошедший переподготовку, и трудоустроенный в семейном центре имени Мещерякова Константин Харламов рассказал о своем опыте обучения и налаживания производства.

«Находясь в реабилитационном центре „Ясенки“, я получил предложение пройти обучение и занять должность социального работника. После определенного времени работы в центре мне предложили перейти на новую позицию в учреждении с другой специализацией, где открывались экспериментальные рабочие места. Я решил попробовать себя в роли куратора производства боевых турникетов, пройдя перед этим обучение в компании „Шанс“. И с декабря 2024 года мы уже активно проводим обучение и производим турникет боевой специальный. Это аналог жгута, который можно надеть одной рукой. Он быстро приводится в рабочее положение, и благодаря механизму закрутки его можно сначала затянуть, а затем, примерно через час, ослабить, чтобы попытаться восстановить кровоснабжение. Если бы у меня был такой турникет в момент ранения, вероятность тромбоза и ампутации конечности значительно снизилась бы», — поделился Константин.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.