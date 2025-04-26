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В освобожденных районах Курской области помогают восстановить мирную жизнь

В освобожденных районах Курской области помогают восстановить мирную жизнь. Силовики разыскивают остатки групп боевиков ВСУ, которые пытаются спрятаться в российском регионе, сообщает Минобороны РФ.

Военные инженеры занимаются разминированием территории. Также они уничтожают взрывоопасные предметы.

Курская область была полностью освобождена 26 апреля. За время авантюры ВСУ утратили 76,5 тыс. солдат, 341 БМП, 412 танков, 2,2 тыс. боевых бронированных машины и другую технику.

26 апреля ВС РФ вернули контроль над последним населенным пунктом в Курской области, который был в руках украинских войск, — Горналью.