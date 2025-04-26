Минобороны показало кадры освобождения Горналя в Курской области

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26 апреля начальник Генерального штаба Вооруженных сил России, первый замминистра обороны РФ Валерий Герасимов доложил президенту РФ Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от присутствия представителей киевского режима. Минобороны РФ показало кадры, как военные возвращали контроль над последним населенным пунктом российского региона.

На опубликованных кадрах видно, как российские военные ведут наблюдения с разных локаций, как наносят удары по остаткам формирования Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области.

На последних секундах ролика командир дает приказ бойцу с позывным Злоба, чтобы он поднял российский флаг над Горналью.

«Все, поднимаемся, одна малая», — передал по рации Злоба.

После этого в населенном пункте Горналь поднялся российский флаг. Бойцы, наблюдавшие за этим моментом по видеосвязи, начали кричать «красава» и аплодировать.

В освобождении населенного пункта принимали участие штурмовые группы 22-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса группировки войск «Север» ВС России.

Ранее Путин поздравил весь личный состав российской армии с успешно выполненной задачей и поблагодарил их за проявленное мужество.