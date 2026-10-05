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Подросток заказал 3 гранаты и устроил переполох у себя дома

Происшествия

В Иркутской области подросток заказал три гранаты на маркетплейсе и устроил переполох у себя дома, сообщает Telegram-канал«112».

17-летний студент из Ангарска заказал на маркетплейсе три гранаты для личного пользования. Заказ оставили у двери квартиры. «Подозрительную» коробку обнаружила мама и вызвала полицию.

Гранаты оказались страйкбольными и опасности не представляли. Их изъяли, а молодого человека допросили, после чего отпустили.

Ранее силовики нашли оружие и боеприпасы в гараже 63-летнего жителя Георгиевска.

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