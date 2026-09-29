Силовики изъяли у жителя Георгиевска 3,5 тыс. патронов и гранаты

Сотрудники уголовного розыска установили причастность мужчины к незаконному хранению оружия и боеприпасов. При обыске оборудованного в гараже схрона они изъяли три гранаты Ф-1 и РГД с тремя запалами, подствольный гранатомет, около 200 выстрелов к ручному и станковому гранатометам и порядка 3,5 тыс. патронов.

Экспертиза подтвердила, что изъятые оружие и боеприпасы пригодны к использованию. Еще семь предметов, похожих на автоматические станковые гранатометы, направили на экспертизу.

Против мужчины возбудили уголовные дела о приобретении и хранении взрывчатых веществ, огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов. Силовики устанавливают, как он получил арсенал.

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