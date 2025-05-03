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В Новороссийске при ударе БПЛА ранены четыре человека

В Новороссийске Краснодарского края из-за ударов украинских беспилотников были повреждены три многоквартирных дома. Ранены четыре человека, сообщает в своем Telegram-канале губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Из них двое взрослых и двое детей. Пострадавшим оказывают помощь.

Обломки БПЛА противника также упали в Тамани, Юровке и Цибанобалке в Краснодарском крае. Были повреждены частные дома.

Ранее сообщалось, что украинский беспилотник нанес удар по многоэтажке «Аврора» в Новороссийске. После атаки начался пожар.