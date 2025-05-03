Беспилотник атаковал жилой комплекс в Новороссийске

сегодня в 06:14

После удара БПЛА по многоэтажке «Аврора» в Новороссийске возник пожар

Беспилотник ВСУ врезался в жилой комплекс «Аврора» на Мысхакском шоссе Новороссийска, сообщает Telegram-канал Shot .

По данным источника SHOT, мощный взрыв прогремел около 5:20, после чего в многоэтажке вспыхнул сильный пожар.

На место происшествия незамедлительно выехали расчеты МЧС. Пожарные проводят эвакуацию жильцов из соседних подъездов

Точное количество пострадавших уточняется.

Очевидцы сообщают о серьезных повреждениях фасада здания и выбитых стеклах в радиусе 200 метров.

ВСУ атаковали Крым, Краснодарский край и Ростовскую область этой ночью.