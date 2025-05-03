Беспилотник атаковал жилой комплекс в Новороссийске
После удара БПЛА по многоэтажке «Аврора» в Новороссийске возник пожар
Беспилотник ВСУ врезался в жилой комплекс «Аврора» на Мысхакском шоссе Новороссийска, сообщает Telegram-канал Shot.
По данным источника SHOT, мощный взрыв прогремел около 5:20, после чего в многоэтажке вспыхнул сильный пожар.
На место происшествия незамедлительно выехали расчеты МЧС. Пожарные проводят эвакуацию жильцов из соседних подъездов
Точное количество пострадавших уточняется.
Очевидцы сообщают о серьезных повреждениях фасада здания и выбитых стеклах в радиусе 200 метров.
ВСУ атаковали Крым, Краснодарский край и Ростовскую область этой ночью.