В Никольском в Белгородской области ранены 4 человека, в том числе ребенок

В Никольском в Белгородской области ранения получили четыре человека. Был травмирован, в том числе шестилетний ребенок, сообщает в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

В трех многоквартирных домах были повреждены фасады и стекло. Также осколками были повреждены два легковых автомобиля.

Также противник атаковал частный дом. Там повредилась крыша.

Информацию о последствиях ударов выясняют. Сотрудники служб работают на месте происшествия.

Ранее ВСУ обстреляли несколько районов Белгородской области. Были нанесены разрушения, но без жертв.