В Никольском в Белгородской области ранены 4 человека, в том числе ребенок
Фото - © Telegram-канал Губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
В Никольском в Белгородской области ранения получили четыре человека. Был травмирован, в том числе шестилетний ребенок, сообщает в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
В трех многоквартирных домах были повреждены фасады и стекло. Также осколками были повреждены два легковых автомобиля.
Также противник атаковал частный дом. Там повредилась крыша.
Информацию о последствиях ударов выясняют. Сотрудники служб работают на месте происшествия.
Ранее ВСУ обстреляли несколько районов Белгородской области. Были нанесены разрушения, но без жертв.