ВСУ снова обстреляли несколько районов Белгородской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в течение дня 30 июля обстреливали разные районы Белгородской области. В этот раз жертв среди населения удалось избежать, однако есть разрушения. Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.

В результате атаки на Шебекино Шебекинского округа пять частных домов получили разные повреждения. В них разбиты стекла, крыши и ограждения. Также от обстрела пострадали три легковые машины. На трассе Белгород-Шебекино-Волоконовка сельскохозяйственная техника, работавшая в поле, подорвалась на взрывном устройстве. У трактора повреждены колеса и стекла.

По словам Гладкова, село Новая Таволжанка подверглось атакам дважды. Первый обстрел привел к повреждениям окон, крыши, внешних стен и забора одного из жилых домов. Во время второго обстрела загорелся пустующий дом, но пожарным удалось оперативно потушить пламя.

В результате серии атак беспилотников в Белгородской области пострадали несколько населенных пунктов. В селе Никольское дрон повредил стекла и кузов легкового автомобиля. Особенно сильно пострадал поселок Уразово Валуйского округа, где три беспилотника выбили окна в двух частных домах, повредили автомобиль и кровлю коммерческого здания. Удару подвергся и социальный объект в хуторе Леоновка, где FPV-дрон нанес ущерб фасаду и остеклению. Также атакам подверглись и другие территории, но в этот раз обошлось без жертв среди мирного населения.