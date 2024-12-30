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В небе над Курской областью уничтожили четыре ракеты ВСУ

Вечером 30 декабря на Курской области уничтожили четыре украинские ракеты, сообщается в Telegram-канале регионального правительства.

«Четыре украинские ракеты уничтожены вечером в небе Курской области. Спасибо бойцам ПВО», — говорится в сообщении.

Киев совершил вторжение в Курскую область 6 августа. Спустя три дня ситуацию в регионе признали чрезвычайной и федерального характера. Затем в регионе ввели режим контртеррористической операции и перебросили резервы Вооруженных сил России.

За сутки украинские войска утратили не менее 310 боевиков в Курской области. Также была уничтожена техника противника