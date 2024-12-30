Минобороны РФ: за сутки ВСУ потеряли более 310 солдат в Курской области

За сутки украинские войска утратили не менее 310 боевиков в Курской области. Также была уничтожена техника противника, сообщает Минобороны РФ.

Российские войска за сутки вывели из строя в Курской области боевую машину пехоты, 10 боевых бронированных машин противника. Также были уничтожены шесть авто и артиллерийское орудие ВСУ.

С начала атаки украинских боевиков на Курскую область потери противника составили 45,5 тыс. бойцов. Также российские войска на этом направлении уничтожили 262 танка, 142 БТР, 1,2 тыс. автомобилей, 42 пусковые установки РСЗО, 83 станции РЭБ и другие виды техники ВСУ.

Ранее сообщалось, что в Курской области взяли в плен 47-летнего украинского летчика Владимира Поповича. Он служил в 456-й бригаде транспортной авиации на авиабазе Гавриловка.