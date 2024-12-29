В Курской области ВС РФ взяли в плен 47-летнего украинского летчика Владимира Поповича, который служил в 456-й бригаде транспортной авиации на авиабазе Гавриловка, сообщает «Российская газета» .

Жизнь летчика резко изменилась после вторжения украинской армии в Курскую область. Сначала военный «по служебной необходимости» был переведен из ВВС в 129-ю бригаду теробороны. Затем были несколько дней подготовки, которые зафиксированы только на бумаге, а уже потом авиатора зачислили в отдельный батальон, входящий в 36-ю бригаду морской пехоты.

Роту Поповича направили в Сумскую область. Это было сделано якобы для охраны границы страны. Но на деле военный оказался в лесополосе в Курской области, где он при первой же возможности сдался в плен россиянам.

Ранее украинец рассказал, что бойцы ВСУ, которые решили сдаться в плен, ждут установления прямого контакта с российскими военными, чтобы их не ликвидировали свои же подразделения.