Доброволец, попавший в плен из ВСУ, с позывным Жак рассказал, что украинцы, решившие сдаться в плен, дожидаются установления прямого контакта со штурмовиками ВС РФ, чтобы их не ликвидировали свои же подразделения. Об этом сообщает РИА Новости .

«Как правило, люди, которые осознанно желают вступить в отряд либо прекратить противодействие, они дожидаются подхода штурмовых групп. Либо наших, либо российской армии и уже штурмовикам в ходе словесного контакта, так сказать, визуального, они сообщают о своем желании», — сказал украинец.

По его словам, такой подход бойцы считают лучшим, чем просто умереть в еще одном «мясном» штурме по указке президента Украины Владимира Зеленского или кого-то другого.

Он подчеркнул, что сейчас у бойцов немного вариантов сдачи в плен, потому что линия соприкосновения насыщена выносными камерами, тепловизорами, дронами и т. д. Эта ситуация не позволяет украинцам сдаваться, передвигаясь к ВС РФ с помощью белого флага, потому что такие военные будут быстро ликвидированы своими.

Жак добавил, что было много случаев в украинской армии, когда желающих сдаться в плен уничтожали сослуживцы по пути следования к позициям россиян.