В Минвостоке рассказали о погибшем в Курской области Ефремове

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сегодня в 23:36

Минвостока: Ефремов был штурмовиком и участвовал в жестких операциях

Погибший в Курской области 52-летнийй вице-губернатор Приморья Сергей Ефремов участвовал в самых жестких боевых операциях в качестве штурмовика, сообщили в пресс-службе Министерстве по развитию Дальнего Востока и Арктики.

«Сергей ушел воевать в зрелом возрасте — в этом году ему исполнилось бы 52. Был командиром-штурмовиком, участвовал в самых жестких операциях», — говорится в Telegram-канале министерства.

Его уважали сослуживцы и их родные, добавили в ведомства. У Ефремова осталось четверо детей.

Ефремов погиб в зоне проведения специальной военной операции, подорвавшись мине при возвращении с боевой позиции в Курской области.