Baza: вице-губернатор Приморья Сергей Ефремов погиб в зоне СВО

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Он был командиром добровольческого отряда «Тигр», который был сформирован летом 2022-го на базе 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота.

Глава региона Олег Кожемяко в феврале 2024 года назначил Ефремова вице-губернатором, курирующим внутреннюю политику.

Ранее частника СВО из Екатеринбурга Александра Волкова, который был парализован в результате ранения, бросила жена. Об этом женщина заявила, когда увидела супруга в госпитале.