«Мне такой не нужен»: парализованного бойца СВО из Екатеринбурга бросила жена

Участника СВО из Екатеринбурга Александра Волкова, который были парализован в результате ранения, бросила жена. Об этом женщина заявила, когда увидела супруга в госпитале, сообщает URA.RU .

Александр родился в населенном пункте Щелкнун в Свердловской области. Работал водителем погрузчика и воспитывал в браке сына Тимофея и дочь Софию.

В сентябре 2022 года мужчина был призван на военную службу в рамках частичной мобилизации. Сначала его направили в Екатеринбург для прохождения подготовки, затем в Белгород, а оттуда в ДНР. Подразделение, в котором служил Александр, выполняло задачи в районе между Сватово и Купянском.

После отпуска через полгода службы Волков подписал контракт с Минобороны РФ. Однако уже в июле 2023 года в ходе боевых действий военнослужащий получил минно-взрывную травму. Петербургские врачи собирали голову Александра по частям. Дальнейшее лечение боец проходил в Екаберинбурге.

Александр с большим волнением ожидал выписки, предвкушая радостную встречу с супругой и детьми. При этом его удивляло, что в больнице его навещала только мама.

«Оказалось, что, когда я был в коме в Петербурге, моя жена прилетала в больницу и, увидев меня, сказала врачам: „Он мне такой не нужен!“ и ушла. Отказалась от меня», — рассказал Александр.

Он подчеркнул, что медики сочли целесообразным не сообщать об этом пациенту во избежание усугубления его состояния. Позднее мама рассказала, что супруга забрала детей и встретила мужчину, за которого собирается выйти замуж.

Волков добавил, что сначала посещали мысли о суициде, но во время успешной реабилитации поставил цель лично отвести сына Тимофея в первый класс. Бывшая супруга не препятствует общению Александра с детьми.

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