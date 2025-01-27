«Русским нужно умереть»: британец избивал жену-россиянку из-за начала СВО

Россиянка Елена сбежала из Лондона от супруга-тирана, который начал поднимать руку на нее и их дочь. Британец кардинально изменился после начала спецоперации, поскольку начитался местной пропагандистской прессы и стал ненавидеть русских, сообщает SHOT .

Елена из Белгорода познакомилась с британцем Дарраном У. более 10 лет назад. В 2015 году пара сыграла свадьбу, после чего женщина уехала жить в Лондон. Через 2 года у супругов появилась дочь.

Отношения у пары были хорошие, но как только началась спецоперация, Дарран кардинально изменился. Он регулярно читал пропагандистскую британскую прессу и со временем стал ненавидеть Россию, а также все, что с ней связано. Исключением не стали даже супруга и дочь.

Мужчина регулярно говорил членам своей семьи, что всем русским «необходимо умереть». Прошло еще немного времени, и британец начал поднимать руку на супругу и дочь, а также закрывать их в шкафу.

Елена позвонила своей маме и попросила приехать. Однако Дарран начал бить и ее. Также мужчина потребовал, чтобы никто не разговаривал на русском.

Британец употреблял запрещенные вещества и алкоголь. Когда произошла еще одна вспышка гнева, Елена с дочкой и мамой убежали из дома и спрятались у соседей. После этого они вызвали полицию.

Даррана арестовали, на него завели уголовное дело о насилии в семье. Также мужчине запретили контактировать с супругой и дочкой.

Елена вернулась в Белгород. Через некоторое время Даррана отпустили, и он уехал в Австралию. Женщина подала заявление на развод.

Ранее психолог Кристина Мизерная рассказала, что находящиеся в абьюзивных отношениях женщины не всегда уходят от мужчин, которые их избивают. Это случается из-за виктимного поведения, а также периодического проявления нежности со стороны абьюзера.