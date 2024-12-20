Психолог объяснила, почему жертвы абьюзеров продолжают терпеть насилие

Психолог Кристина Мизерная рассказала, почему некоторые женщины, находясь в абьюзивных отношениях, не уходят от избивающих их мужчин. По ее словам, это происходит из-за виктимного поведения, а разрыв отношений препятствует периодическому проявлению нежности и заботы со стороны абьюзера, сообщает NEWS.ru .

«Как правило домашнему насилию (абьюзу) подвергаются женщины, склонные к виктимному поведению. Такие женщины часто испытывают глубокую эмоциональную привязанность к своим партнерам», — отметила эксперт.

Несмотря на присутствие насилия, моменты любви и заботы могут создавать иллюзию безопасности и стабильности. Часто абьюзеры способны проявлять ласку и внимание между актами агрессии, что затрудняет прекращение таких отношений, добавила Мизерная.

По ее мнению, многие женщины надеются, что их партнер изменится. Они могут считать, что насилие — это временное явление и что партнер сможет преодолеть свои агрессивные наклонности, считает специалист.

Непрерывное насилие может привести к серьезным психологическим проблемам у женщин, включая депрессию, снижение самооценки и посттравматическое стрессовое расстройство. Эмоциональная манипуляция и контроль со стороны партнера могут подорвать уверенность женщины в собственных силах и потенциале. Особенно важно отметить, что, если женщина выросла в окружении домашнего насилия, это может сделать подобные отношения для нее привычными и знакомыми, заключила Мизерная.