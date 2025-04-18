В Минобороны Украины признали «бусификацию» позорным явлением

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В министерстве обороны Украины пообещали не допускать насильственной мобилизации граждан («бусификации»). Но ВСУ не хватает солдат для пополнения, рассказал первый заместитель министра обороны соседней страны, генерал-лейтенант Иван Гаврилюк, давая ответы на вопросы в Верховной раде, сообщает ТАСС .

«Бусификация — это позорное явление», — сказал Гаврилюк.

Генерал-лейтенант добавил, что предпринимаются действия для недопущения насильственной мобилизации. При этом ротация украинских подразделений, призванных в 2022 году, ожидается тогда, когда появится соответствующий человеческий ресурс для подготовки и замены солдат.

Ранее Минобороны РФ сообщало, что самовольно покинули позиции или военные части около 100 тыс. боевиков ВСУ.