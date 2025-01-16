Захарова: удары осуществляют по координатам, которые дают американские службы

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила о том, что атака на «Турецкий поток» была осуществлена Киевом по наводке США, сообщает «Царьград» .

Атака дронов со взрывчаткой на компрессорную станцию «Русская» была зафиксирована 11 января 2025 года, но благодаря работе ПВО вывести оборудование из строя не удалось.

«Киев атаковал „Турецкий поток“ по наводке Вашингтона — у России есть все основания, чтобы это предполагать», — сказала Захарова на брифинге в четверг.

По ее словам, давно известно о том, что США «выступают наводчиками киевского режима».

Как отметила Захарова, удары осуществляются Украиной по координатам, которые предоставляют соответствующие американские службы.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал атаку на компрессорную станцию «Русская», которая обеспечивает подачу газа по трубопроводу «Турецкий поток», фактом «энергетического терроризма».