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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что атака на кубанскую компрессорную станцию «Русская», которая обеспечивает подачу газа по трубопроводу «Турецкий поток», является фактом энергетического терроризма. По его мнению, бенефициаром таких действий являются США, сообщает пресс-служба Кремля.

«По сути это является продолжением линии энергетического терроризма, которой придерживается Киев», — заявил Песков.

Пресс-секретарь президента считает, что американские власти получили выгоду от украинской атаки на станцию «Русская». Вашингтон, как заметил Песков, наращивает поставки своего дорогого сжиженного газа в Европу.

Минобороны России докладывало, что 11 января украинские беспилотники атаковали станцию «Русская» в Гай-Кодзоре Краснодарского края. Все беспилотники удалось уничтожить, при падении осколков незначительные повреждения получили здание газоизмерительной станции и оборудование.

В Москве заявляли, что таким шагом Киев хотел оборвать газовые поставки в Европу.